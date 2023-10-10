Россияне не отказываются от отдыха в Египте

«В Telegram-каналах и социальных сетях появились сообщения о туристах, которые на фоне израильско-палестинских событий хотят отказаться от поездок в Шарм-эль-Шейх, просят перебронировать их туры. Однако до реальных обращений к туроператорам беспокойства не доходят. По сообщению туроператоров Anex, «Интурист», Tez Tour, Space Travel и других, обстановка на всех курортах Египта – как в Хургаде, так и Шарм-эль-Шейхе – абсолютно спокойная. Просьб от туристов о досрочном прекращении отдыха не поступало. Египет остается в топе продаж на осенние школьные каникулы и ноябрьские праздники, и примерно 50% заявок традиционно приходится на заезды в Шарм-эль-Шейх», – сказали в пресс-службе.