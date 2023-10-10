Изменится ли туризм россиян при низком курсе рубля

Эксперты рассказали Daily Moscow, как повлияло падение рубля на продажи туров, стали ли российские туристы отказываться от поездок за рубеж и какие направления для путешествий в такое непростое время пользуются популярностью.

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Марина Морозова, заведующая кафедрой управления в сфере туризма и гостиничного бизнеса РАНХиГС Санкт-Петербург, доктор экономических наук, профессор:

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Спад курса российской валюты в целом негативно сказывается на выездном туризме, но благоприятен для международного въездного, так как делает Россию относительно дешевой страной для иностранцев с более крепкой валютой.

Сейчас международный поток только восстанавливается, поехали первые безвизовые группы из Китая, едут путешественники из Ирана и ряда других стран.

Но необходимо отметить, что въездной международный поток еще только в начале восстановления и ситуация с низким курсом рублям может стать дополнительным стимулом для его восстановления, конечно, наряду с благоприятным сочетанием совокупности других факторов .

Для выездного туризма низкий курс национальной валюты является существенным препятствием для потенциального туриста, особенно в настоящее время.

Сейчас одновременно действуют целый ряд негативных факторов: малое число прямых перелетов за рубеж и, как следствие, удорожание перевозки, закрытие традиционно популярных соседних туристских дестинаций для россиян, что способствует переносу спроса на более дальние направления с одновременным удорожанием турпакета.

Низкий курс рубля дополнительно делает имеющиеся на рынке туристские предложения, номинированные в другой валюте, менее доступными для россиян.

Сейчас средний ценовой турпакет практически переместился в диапазон 300-500 тысяч рублей.

Однако, есть акционные предложения в странах, где лето является низким сезоном, например, ОАЭ, что увеличивает интерес наших сооотечественников к стране.

Большую популярность стала набирать Куба с открытием прямого авиасообщения и с тем, что в стране все относительно дешево. Турция в сезоне тоже пользуется популярностью, но является откровенно переоцененной , что дополнительно усугубляется низким курсом рубля.

Многие наши соотечественники сейчас из зарубежных направлений выбирают Абхазию, Армению, Киргизию с пляжным отдыхом на чистейшем озере Иссык Куль.

Однако тут надо принимать во внимание, что часто это компромисс между качеством и относительно доступной ценой.

Сложившаяся ситуация с курсом национальной валюты способствует тому, что наши сограждане будут делать выбор в пользу внутреннего туризма, где стоимость турпакета не должна зависеть от колебаний валютного курса.

Камила Велибекова, управляющий Партнёр и основатель в компании «Премьер Туризм» — агентство авторских путешествий и мероприятий:

В числе более доступных туров для путешественников: ОАЭ, Абхазия и Сочи. Подходящее время для поездки в Абхазию и Сочи — с мая по сентябрь. Бронировать отдых лучше заранее, чтобы не зависеть от колебания курса валют.

Проживание в отелях или гостевых домах обойдется в среднем от 5000 до 10000 тысяч рублей в сутки. Перелёт в низкий сезон стоит от 9000 тысяч рублей на двоих, также, можно поймать выгодное предложение от авиакомпаний — от 5 000 тысяч рублей на ближайшие даты.

Что касается ОАЭ, это недорогой вариант благодаря увеличению количества рейсов и скидкам. В летний сезон стоимость тура на двоих на 7 дней — порядка 160 000 тысяч рублей в отеле 3-4*.

Ослабление рубля уже привело к повышению цен. И поездки за границу могут стать ещё дороже.

Нужно учитывать, что состояние рубля относительно иностранной валюты какое-то время сохранится, и ожидается негативная динамика цен. Это коснется как бюджетного, так и премиального отдыха.

Если говорить, к примеру, об отдыхе в Турции в пятизвёздочном отеле, цены сейчас варьируются от 300 000 до 400 000 рублей на двоих за 8-10 ночей.

Чем ближе высокий сезон, тем выше стоимость поездки. За несколько месяцев она может вырасти на 40%.

Подорожание туров никак не отразилось на спросе. Сейчас средняя глубина покупки тура — 2 недели. Дело в том, что путешественники привыкли к постоянному росту цен, поэтому стараются быстрее оплатить путёвки по текущему курсу.

Туристы премиального сегмента не готовы отказываться от путешествий или откладывать запланированный отдых в топовых резортах.

Роман Зыба, организатор путешествий для предпринимателей, экспертов и блогеров:

При низком курсе рубля многие россияне не отказываются от путешествий, а ищут страны, где их деньги будут стоить больше. Это те страны, в которых курс национальной валюты слабее по отношению к доллару и/или рублю, чем сам российский рубль.

Популярными направлениями становятся страны с более низкими ценами на услуги и товары, такие как Индонезия (именно там находится популярный остров Бали), Таиланд и Вьетнам.

Также множество подходящих для экономных путешествий находится в Африке и Южной Америке, но перелёт туда может обойтись недешево.

Низкий обменный курс рубля может повысить цены на путевки в зарубежные страны, так как туроператоры и отели вынуждены компенсировать потери от обмена валюты. Также растет стоимость перелёта из-за увеличения себестоимости самих авиаперевозок.

Вполне ожидаем и спад продаж путёвок как в зарубежные путешествия, так и путешествия по России.

Несмотря на это, рынок туризма в России в кризисный 2022 г. впервые пробил отметку в 200 млрд рублей. Вследствие увеличения цен на путёвки и стоимости перелётов люди присматриваются к поездкам по своей области или ближайшим регионам — такой вариант тоже возможен.

Когда происходит резкое изменение обменного курса или возникают непредвиденные обстоятельства (например, пандемия), туристы часто сталкиваются с проблемами при попытке изменить или отменить уже купленные путевки.

Я советую туристам обращать внимания на договоры при приобретении путешествия и изучить закон о защите прав потребителей, чтобы уметь постоять за себя при чрезвычайной ситуации до, после или во время путешествия.

При низком курсе рубля множество россиян обращаются к внутреннему туризму.