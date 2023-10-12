Парижский синдром: что это и какие туристы в группе риска

Наверное, все слышали про стокгольмский синдром, который часто упоминают во всевозможных криминальных телепрограммах, но вот что такое парижский синдром? Кажется, какие проблемы могут возникнуть у туристов в самом романтичном городе мира? Мы решили выяснить, что это вообще такое и есть ли у вас шансы прочувствовать это состояние на себе.

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Что такое «парижский синдром»

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Специалисты дали это обозначение психическому расстройству, его суть в том, что человек завышает свои ожидания перед поездкой в страну мечты, а после посещения впадает чуть ли не в глубочайшую депрессию. Как правило, с этим сталкиваются люди с повышенной тревожностью и впечатлительностью.

Какие предпосылки у данного состояния

Еще в конце прошлого века психотерапевты отметили интересную особенность — к ним стали массово обращаться люди, чья апатия и депрессивное состояние обострялись после очередного отпуска в Европе. Впервые это явление было отмечено японскими специалистами, а именно психиатром Хироаки Ота. Больше всего жалоб на культурный шок врач получил от пациентов, которые только что вернулись из Парижа. Причем расстройство было таким сильным, что отражалось на физическом здоровье человека — пациент не мог осуществлять привычную деятельность вплоть до приготовления еды.

Как и у нас, в Японии Париж боготворят и превозносят часто безосновательно. В конце 80-х более 65% молодых японцев отвечали в соцопросах, что самой большой мечтой для путешествия является именно столица Франции, так как, по представлениям молодежи, французы как никто умеют наслаждаться жизнью, да и вообще — это же самый романтичный город мира! С подобными мыслями японцы отправлялись в город своей мечты и что они наблюдали в реальности — шумный Париж оказался не таким уж красивым и приветливым. Известный факт — улицы французской столицы чуть ли не самые грязные в Европе. Добавим сюда прямоту французов, граничащую с грубостью, языковой барьер и долгий перелет из Японии. Естественно, вся эта «красота» никак не вяжется с теми картинками, которые рисовали себе японские гости.

Как синдром проявляется сегодня

Не стоит думать, что это расстройство связано исключительно с Парижем, оставим его в покое, все же у этого города есть и огромное количество плюсов. С разочарованием и культурным шоком можно столкнуться при посещении любой страны или города, и даже в этом случае мы будем говорить о парижском синдроме. Расстройство отличается от обычного разочарования в том, что человек переживает постоянные панические атаки, теряет ориентацию в пространстве, может впасть в острый бред. Здесь не обойтись без помощи специалиста, в противном случае есть риск запустить расстройство и значительно снизить качество жизни, и не только своей, но и своих близких.

Кто в группе риска