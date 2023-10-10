Желающим поехать в Европу на Новый год надо поспешить с подачей документов на визу

Туроператоры посоветовали желающим поехать в Европу на Новый год поспешить с подачей документов на визу
Туристам, которые планируют провести Рождество и Новый год в Европе, нужно поспешить с подачей документов на визу. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
Особенно сложно в настоящее время с шенгенскими визами во Францию, Италию и Испанию, свободных слотов на подачу заявлений нет, подчеркивают эксперты.
«В Москве от момента сдачи биометрии до выхода визы проходит в среднем месяц. Консульские службы рассматривают каждую заявку в индивидуальном порядке, поэтому официально этот срок может составить и до 45 дней», – говорится в сообщении.
В туроператорских компаниях также напоминают, что визовые центры не будут работать в ноябрьские праздники, а консульства традиционно уйдут на рождественские каникулы в конце декабря.
По информации АТОР, быстрее всех дают шенгенские визы в Москве консульства Венгрии и Греции – на это уходит около трех недель.
«В большинстве случаев россиянам эти страны выдают однократные визы под сроки поездки. Открыта запись и в визовом центре Великобритании: слоты есть на 10-14 дней вперед, выход визы – в течение одного-двух месяцев», – добавили в ассоциации.