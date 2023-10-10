Желающим поехать в Европу на Новый год надо поспешить с подачей документов на визу

Туристам, которые планируют провести Рождество и Новый год в Европе, нужно поспешить с подачей документов на визу. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

© Unsplash

Особенно сложно в настоящее время с шенгенскими визами во Францию, Италию и Испанию, свободных слотов на подачу заявлений нет, подчеркивают эксперты.

«В Москве от момента сдачи биометрии до выхода визы проходит в среднем месяц. Консульские службы рассматривают каждую заявку в индивидуальном порядке, поэтому официально этот срок может составить и до 45 дней», – говорится в сообщении.

В туроператорских компаниях также напоминают, что визовые центры не будут работать в ноябрьские праздники, а консульства традиционно уйдут на рождественские каникулы в конце декабря.

По информации АТОР, быстрее всех дают шенгенские визы в Москве консульства Венгрии и Греции – на это уходит около трех недель.