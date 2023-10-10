Эксперты рассказали, что делать купившим путевки в Израиль

«Общие правила возврата вступают в силу, когда всё отменяют. На сегодняшний день такого нет, – рассказала BFM-Новосибирск исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко. – Росавивация ввела ограничения на ночные вылеты из российских аэропортов в израильские. Возврат и обмен билетов в этих случаях предполагается без штрафных санкций. Но если рейс не отменен, это уже другая история. Надо смотреть договор между авиакомпанией и клиентом, какие условия возврата там указаны. С учетом того, что сейчас происходит в Израиле, конечно, люди сдают билеты, или переносят дату вылета. Отказать им в этом никто не может. Те, кто уже находится в Израиле, могут обменять билеты, чтобы быстрее вернуться в Россию. МИД РФ 9 октября сообщил, что российским авиакомпаниям даны указания по возврату и обмену билетов без штрафных санкций. Что касается туров, то там схожая ситуация. Минэкономразвития разъяснило порядок действий действия для тех, кто отменяет поездку и хочет вернуть день. Есть досудебный и судебный порядок. То есть, повторю, в индивидуальном порядке. Единой схемы – чтобы всем разом взяли и всё вернули, на сегодняшний день нет».