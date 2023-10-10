Туроператоры расширяют полетные программы в Таиланд из регионов

В расписании авиакомпаний появились новые рейсы в Таиланд из российских городов. Из Омска полетную программу на Пхукет организует AZUR air, а из Екатеринбурга дополнительные цепочки поставили Red Wings и «Икар».

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Рейсы ZF 2983 на Пхукет из Омска заявлены с 1 ноября и будут выполняться с периодичностью раз в 12 дней. Boeing 767-300 отправится в 23:40 и привезет туристов на тайский остров в 9 часов утра. Обратно в Омск пассажиры вылетят в 11:00. Время в дороге – около 8,5 часов. Туры с этим перелетом можно забронировать у туроператора Anex.

Судя по всему, других рейсов в Таиланд из омского аэропорта пока не ожидается, поэтому в турагентствах прогнозируют хороший спрос на организуемую программу.

Из Екатеринбурга дополнительные рейсы в партнерстве с туроператорами Anex и «Интурист» выставила авиакомпания Red Wings. Уральских туристов повезут на Пхукет, начиная с 5 ноября.

Блоки на другом самолете Red Wings, уже летающем на тайский остров из Кольцово, делят между собой туроператоры Fun & Sun, Anex, «Интурист». Обе программы анонсированы с периодичностью раз в 10–11 дней.

Планирует нарастить перевозку из Екатеринбурга в Таиланд и авиакомпания «Икар» в партнерстве с «Пегас Туристик». С ноября она организует вторую чартерную цепочку на Пхукет с периодичностью вылетов раз в 10–11 дней на Boeing 777-200.