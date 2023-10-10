Страны Персидского залива намерены ввести единую визу для туристов

Министры по туризму стран Персидского залива договорились представить до конца года предложения, касающиеся введения единой туристической визы, сообщило государственное информационное агентство Омана.

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Салим бин Мохаммед аль Махруки, министр наследия и туризма Омана, заявил, что внедрение единой визы начнется уже в ближайшее время.

"Общая туристическая виза для Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) появится очень скоро", - сказал он и заверил, что "существует единодушное согласие, касающееся важности этого вопроса".

По его словам, страны Персидского залива проведут ряд встреч, чтобы посмотреть, как "действовать дальше, чтобы достичь полного соглашения по этому вопросу". Он также заверил, что таким образом будет повышен туристический статус ССАГПЗ.

Напомним, что странами ССАГПЗ являются Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. И единая туристическая виза, наподобие Шенгенской, позволит туристам, включая россиян, беспрепятственно путешествовать между странами.

Сообщается также, что работа ведется под лозунгом: "Наш залив - место рождения цивилизаций".