На онлайн-табло аэропорта Бен-Гурион — отмены вылетов в Россию

Аэропорт Бен-Гурион продолжает свою работу. В расписании по-прежнему множество отмен, однако за 10 октября он уже успел обслужить более 50 рейсов на вылет и столько же на прием.

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Прямое авиасообщение с Россией исправно работает. Наши туристы отслеживают судьбу своих рейсов из Тель-Авива по нескольку раз в день. И иногда их ждут неприятные сюрпризы. «У меня сегодня вылет в Сочи на WZ 4312 в 18:40. На онлайн-табло Бен-Гуриона написано, что он отменен. У Red Wings и в приложении нет такой информации. Кому верить?» – беспокоятся пассажиры в соцсетях.

«У них там не онлайн-табло, а просто ужас. Езжайте в любом случае в аэропорт. В авиакомпании сказали, что у них изменений нет». «Не верьте этому табло – много раз уже с проблемами на нем сталкивались. Если рейс отменят, придет оповещение», – уверяют другие туристы.

На сегодня из Бен-Гуриона запланировано три рейса в Россию. Утром в Москву с задержкой на час вылетел борт авиакомпании El Al. Израильский перевозчик должен прибыть в Домодедово в 13:30. Суперджет «Азимута» в эти минуты вылетает из Минеральных Вод в Тель-Авив с опозданием от расписания в 2,5 часа. В связи с этим будет сдвинут и вылет из Бен-Гуриона, который изначально был назначен на 12:50. Рейс Red Wings пока планируется по расписанию – в 18:40.