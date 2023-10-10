Путешественник рассказал, в какие страны россияне отправляются вместо Турции
Путешественник Сердар Каррыев рассказал, на какие страны российские туристы променяли Турцию, отдых в которой стал неудобен.
— После переизбрания Эрдогана у держателей российских паспортов начали появляться проблемы. Раньше после двух месяцев пребывания в Турции можно было сделать виза-ран и остаться там еще на месяц, но теперь это не работает, — пояснил он.
По словам Каррыева, сейчас в список излюбленный стран туристов из России входят Таиланд, Индия, Вьетнам, Камбоджа и Шри-Ланка, передает «Подмосковье сегодня».
Российские туроператоры предлагают россиянам большие скидки на путевки — до 60 процентов — на зарубежные отели и авиабилеты, сообщили в пресс-службе туроператора Tez Tour. Таким образом туроператоры пытаются компенсировать снижение покупательской активности.
Билет на авиаперелет обойдется дешевле, если будет куплен заранее, по акции или без доплаты за услуги, сообщили в российских авиакомпаниях.