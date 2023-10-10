Россиянин рассказал, как в Таджикистане относятся к русским туристам

Российский турист рассказал, что русские чувствуют себя в Таджикистане более, чем комфортно.

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Готовясь к поездке в Таджикистан, можно смело рассчитывать на радушный прием. Об этом в своём Дзен-канале TrueStory Travel рассказал блогер, решивший отдохнуть в Душанбе.

По словам туриста, русские чувствуют себя более, чем комфортно, поскольку местные относятся е ним как к дорогим гостям.

Что касается местных торговцев, они не только не стараются обсчитать русских, но и предлагают товары бесплатно, наотрез отказываясь брать деньги, уверяет блогер.

«Полицейский в Таджикистане — это лучший друг человека. Он и поможет, если что-то случилось, и подскажет — если нужно что-то узнать», — рассказал автор также об опыте общения с местными полицейскими.