Где россияне планируют провести новогодние праздники

Россияне в текущем году чаще всего (71,6%) выбирают путешествия внутри страны в новогодние праздники, говорится в результатах исследования сервиса «Яндекс Путешествия».

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Далее в списке идут страны дальнего зарубежья и СНГ (24,9%). Среди российских городов пользователи сервиса для новогодних путешествий выбирают Москву, Калининград, Сочи, Санкт-Петербург и Минеральные Воды.