Где россияне планируют провести новогодние праздники

Большинство россиян планируют путешествовать по России в новогодние праздники
Россияне в текущем году чаще всего (71,6%) выбирают путешествия внутри страны в новогодние праздники, говорится в результатах исследования сервиса «Яндекс Путешествия».
Далее в списке идут страны дальнего зарубежья и СНГ (24,9%). Среди российских городов пользователи сервиса для новогодних путешествий выбирают Москву, Калининград, Сочи, Санкт-Петербург и Минеральные Воды.
Из зарубежных направлений — Таиланд, Турцию, ОАЭ, Шри-Ланку, Индию, Узбекистан, Китай, Индонезию и Сербию. А из курортов — Пхукет, Бангкок, Дубай, Коломбо, Стамбул, Анталью, Денпасар. Для поездок по ближнему зарубежью россияне отдают предпочтение Минской области, Абхазии, Могилевской, Брестской Самаркандской областям.