Российские авиакомпании отменили штрафы за обмен билетов из Израиля

Российским авиакомпаниям «даны указания» предоставлять пассажирам задержанных рейсов из Израиля все необходимые услуги, сообщило министерство иностранных дел РФ.
Ведомство отметило, что перевозчики должны неукоснительно соблюдать Федеральные авиационные правила. Также авиакомпании должны обменивать и делать возврат билетов без штрафов.
Прямые перелеты между Россией и Израилем осуществляют Red Wings и «Азимут» — они летают в Тель-Авив из Сочи, Махачкалы и Минвод, а также в обратном направлении. Россия в ночь на 8 октября ввела ограничение на ночные вылеты в Израиль. Решение принято в связи с «нестабильной военно-политической ситуацией». Авиакомпании уведомляют пассажиров об изменении расписания по электронной почте и СМС.