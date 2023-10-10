Российские авиакомпании отменили штрафы за обмен билетов из Израиля

Прямые перелеты между Россией и Израилем осуществляют Red Wings и «Азимут» — они летают в Тель-Авив из Сочи, Махачкалы и Минвод, а также в обратном направлении. Россия в ночь на 8 октября ввела ограничение на ночные вылеты в Израиль. Решение принято в связи с «нестабильной военно-политической ситуацией». Авиакомпании уведомляют пассажиров об изменении расписания по электронной почте и СМС.