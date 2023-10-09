Тревел-блогерша назвала небезопасные для одиноких женщин города

Тревел-блогерша назвала Париж, Марракеш, Паттайю и Белград самыми небезопасными для одиноких туристок городами. Своим опытом она поделилась в соцсетях, на что обратило внимание Daily Mail (DM).

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Путешественница Хлоя Джейд (Chloe Jade) призналась, что, с ее точки зрения, в этих местах женщинам стоит всегда быть бдительными. Блогерша рассказала, что во время своего первого визита в Париж она познакомилась с местным жителем, который сначала заманил ее выпить пива, а после пытался заставить пойти с ним в темный переулок.

«Я попросила его отстать от меня и побежала обратно в отель. Я потеряла сознание, как только вернулась. Всю ночь у меня был холодный пот, и мне казалось, что он определенно что-то подсыпал мне в напиток», — пожаловалась Джейд.

Туристка добавила, что она также не чувствовала себя «супербезопасно» в Марракеше и Паттайе, куда, по ее словам, приезжает много иностранцев, которые делают «ужасные вещи».

Кроме того, Джейд отметила, что в Белграде ее встретили враждебно. Хотя в этом городе с ней не произошло ничего плохого, она сказала, что испытывала неодобрение окружающих с того момента, как въехала в страну.