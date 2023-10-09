Гоа в зимнем сезоне остается без чартеров

В этом году авиакомпания AZUR air не планирует организовывать рейсы в Гоа на зимний период. Однако, спрос на путевки в этот индийский курорт не уменьшился благодаря другим авиаперевозчикам. По словам туроператоров, интерес к Гоа у россиян не снижается, пишет Центральная Служба Новостей.

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В прошлом зимнем сезоне основными перевозчиками в Гоа были «Аэрофлот» и AZUR air. Теперь туристы могут воспользоваться услугами иностранных авиакомпаний или рейсами «Аэрофлота», на которые направляют своих клиентов такие туроператоры как Anex, Coral Travel, FUN&SUN и «Интурист». При этом, отсутствие чартеров, по мнению экспертов, не станет проблемой для отрасли.

Anex отметил, что регулярные рейсы тоже способствуют продажам. На данный момент предложения от «Аэрофлота» считаются наиболее выгодными, что подтверждают и в «Русском Экспрессе», и в Ambotis Holidays. Тем не менее, в Space Travel предупредили о возможном повышении цен к пиковому сезону.

Туроператоры утверждают, что спрос на путевки в Гоа на зимний период высокий. Например, в FUN&SUN и Anex активно бронируют туры на новогодние праздники и до марта.

Те, кто отправляется в Гоа, чаще выбирают 3-, 4- или 5-звездочные отели. «Русский Экспресс» и Space Travel выделили популярные отели таких сетей как Taj, St. Regis, Hyatt, Radisson и Aliladiwa. Среди предпочтений по питанию — завтраки. В Южном Гоа большие отели предлагают разнообразные опции для семей с детьми.

По сравнению с прошлым годом, стоимость туров в Гоа возросла, но не критически. FUN&SUN отметил увеличение примерно на 10%. Тем не менее, Гоа остается одним из самых доступных направлений в Азии.