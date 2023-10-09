Авиабилеты из Тель-Авива в Москву резко подорожали

Россияне, оказавшиеся в Израиле в эти дни, стараются как можно скорее покинуть страну и вернутся домой. Редакция "Рамблер" решила выяснить, сколько сейчас стоят билеты на рейсы из Тель-Авива в Москву.

© Unsplash

Международный аэропорт имени Бен-Гурион продолжает работать, не смотря на обстрелы. В залах ожидания скопилось много людей. При этом билеты на самолет резко выросли в цене.

Сейчас, чтобы улететь в Москву, потратить придется более 133 тысяч рублей.

Скриншот Aviasales

Лететь придется с одной пересадкой в Сочи. Также есть варианты с пересадками в Минеральный водах. В зависимости от рейса время в пути может составить до 9-12 часов.

Самый дешевый билет стоит чуть дороже 40 тысяч, но в пути придется провести больше суток.

Скриншот Aviasales