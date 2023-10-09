Срочные вывозные рейсы из Израиля для россиян не планируются
Экстренная эвакуация российских туристов из Израиля в данный момент не планируется. Как объяснили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), с гостями из РФ индивидуально работают туроператоры, передает "Уралинформбюро".
"Туда нет массового турпотока из России, нет чартерных программ. С индивидуальными туристами разбираются сами туроператоры. Кроме того, аэропорт Бен Гурион работает, авиакомпания El Al совершает рейсы из "Домодедово" по расписанию. Были лишь временные ограничения на нерегулярные рейсы зарубежных авиакомпаний. Ситуация не критическая, необходимости срочно вывозить людей нет", – объяснил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко.
Стоит напомнить, боевики ХАМАС напали на Израиль утром 7 октября. Атака сопровождалась ракетными ударами, вторжением и захватом заложников. В результате столкновений в Израиле погибли порядка 700 человек. В ответ на нападение власти страны начали собственную операцию, объявив происходящее войной.
Ранее Минэкономразвития РФ рекомендовало гражданам воздержаться от туристических поездок в Израиль, а турагентам и туроператорам – приостановить продажу путевок в эту страну. Также сообщалось, что туристы смогут вернуть деньги за оплаченную путевку в Израиль.