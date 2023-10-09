Срочные вывозные рейсы из Израиля для россиян не планируются

"Туда нет массового турпотока из России, нет чартерных программ. С индивидуальными туристами разбираются сами туроператоры. Кроме того, аэропорт Бен Гурион работает, авиакомпания El Al совершает рейсы из "Домодедово" по расписанию. Были лишь временные ограничения на нерегулярные рейсы зарубежных авиакомпаний. Ситуация не критическая, необходимости срочно вывозить людей нет", – объяснил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко.