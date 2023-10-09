Спрос на Мальдивские острова среди россиян упал на 37%

В ближайший осенне-зимний период «Аэрофлот» и иностранные авиакомпании возьмут на себя перевозку россиян на Мальдивы. При этом чартерные полеты не будут работать из-за уменьшения спроса, пишет Центральная Служба Новостей.

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В сентябре число российских туристов на Мальдивах уменьшилось на 37% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Компания Anex провела анализ спроса, изучила новые предложения от отелей и составила рейтинг ведущих авиалиний для полетов на архипелаг.

Аналитическая служба АТОР подчеркивает, что несмотря на лидирующую позицию Мальдив на туристическом рынке, число россиян сокращается. По данным за сентябрь, острова посетили 12 735 россиян, что на 37% меньше, чем в сентябре 2022 года. Среди основных рынков Россия находится на третьем месте после Китая и Индии.

Специалисты связывают снижение спроса с несколькими причинами: повышением курса доллара, ростом цен в мальдивских отелях и изменением предпочтений у туристов. В октябре средний чек за тур на Мальдивы достиг 452 000 рублей для двоих с пребыванием 8,6 ночей.

Учитывая эти обстоятельства, в зимнем сезоне 2023–24 гг. туроператоры не планируют запуск чартерных рейсов на Мальдивские острова, давая предпочтение регулярным рейсам и блочному бронированию. Подавляющее большинство туров Anex, а именно 90,6%, ориентировано на 2023 год.

Основную часть российских туристов, отправляющихся на Мальдивы, составляют жители пяти крупнейших регионов: 66% из Москвы и Центрального федерального округа, 15,6% из Санкт-Петербурга, 4,5% из Екатеринбурга и 3,6% из Казани.