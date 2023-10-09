Сколько стоит отдых в ближневосточном Омане осенью

Высокий сезон в ближневосточном Омане стартует в октябре. По данным АТОР, в это время года температура воздуха в стране достигает комфортных для отдыха 30 градусов.

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Виза для посещения этой страны не нужна, а добраться туда можно прямым рейсом из Москвы.

Самыми популярными среди россиян являются комбинированные туры в Оман, рассказали туроператоры. Так туристы смогут посетить как столицу, так и побывать в пустыне, в горах, послушать оперу, посетить парфюмерные фабрики, замки и крепости. После можно отправиться на пляжный курорт Салала.

Перелет в оба конца обойдется российскому туристу в 45 тыс рублей и более. Зато проживание в отелях Омана будет намного дороже. Кроме того, здесь придется полностью отказаться от алкоголя, смириться с особенностями питания, а также пляжного сервиса, так как не у каждого отеля есть свой пляж.

В результате путевка на троих на десять ночей с прямым перелетом в конце октября и проживанием в отеле с четырьмя звездами, включающим завтраки, будет стоить 280 тыс рублей и дороже. Если согласиться на стыковочный рейс, можно сэкономить примерно 30 тысяч.