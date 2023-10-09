Туристка из России рассказала об обстановке в Израиле
В Израиле накалилась политическая обстановка. В результате из соображений безопасности ряд российских авиакомпаний объявили о переносе рейсов в израильские города.
В то же время тем туристам, которые на данный момент находятся в Израиле, рекомендуют не покидать территорию отелей и охраняемых зон, а также воздержаться от морских круизов.
О ситуации в стране «Моментам» рассказала россиянка Светлана. По словам девушки, она приехала в страну на отдых и сейчас проживает в Нетании, где достаточно спокойная обстановка.
«Но мы слышали взрывы вчера практически весь день и вечер, однако сирены у нас не было. Я думаю, что сирены были примерно в 20 километрах от нас, возможно, чуть ближе», - рассказала туристка, отметив, что люди могут отдохнуть на побережье, но из-за работы авиации это происходит в напряженной обстановке.
По ее словам, сейчас основная проблема в Израиле, с которой столкнулись российские путешественники – отмена рейсов, в результате чего большинство лайнеров отправляются с большими задержками.