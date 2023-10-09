Туристка из России рассказала об обстановке в Израиле

«Но мы слышали взрывы вчера практически весь день и вечер, однако сирены у нас не было. Я думаю, что сирены были примерно в 20 километрах от нас, возможно, чуть ближе», - рассказала туристка, отметив, что люди могут отдохнуть на побережье, но из-за работы авиации это происходит в напряженной обстановке.