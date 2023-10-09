Куда россияне могут поехать на отдых в условиях санкций

Санкции, которые были введены против России, отразились на всех отраслях экономики.

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Исключением не стало и направление туризма, которое пострадало в первую очередь ввиду ограничения авиасообщений. Исходя из того, что три года назад сложности с развитием индустрии были обусловлены коронавирусом, сопровождавшиеся различными блокировками перелетов, за прошедший период удалось каким-то образом изменить направления деятельности туроператоров в целом и подготовиться Москве к измененному потоку и логистическим трудностям.

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Но, несмотря на политические и экономические санкции против нашей страны, летом можно было увидеть в Москве большой поток туристов и убедиться, что столица — один из самых привлекательных городов, который не перестал быть популярным центром мира для путешествий.

Безусловно, сейчас идет упор на активизацию партнерских отношений с различными государствами, в том числе из Азии и Африки. Это, несомненно, даст определенный положительный результат в ближайшее время в рамках совместных программ по стимулированию туризма со странами — участниками таких соглашений. И дело даже не в поиске альтернативы европейским странам и их курортам. Каждый уголок на Земле — уникален.

В любой стране свои природа, культурные ценности, достопримечательности. Невозможно сравнивать страны Европы с Азией. У каждой из них свой, национальный колорит, который могут увидеть москвичи.

В случае отмены виз между Россией и Оманом арабская страна может стать серьезной альтернативой отдыху в Дубае или Абу-Даби. У Омана есть некоторые преимущества. Там климат намного мягче, чем в Объединенных Арабских Эмиратах. Безусловно, развлекательная и инфраструктура там развита хуже, чем в том же Дубае, с точки зрения небоскребов, парков развлечений и аттракционов, торговой инфраструктуры, гостиничного бизнеса, тем не менее в Омане есть колоритные места. И сейчас многие туристы посещают эту страну и очень довольны природными пейзажами, сферой услуг и развлечений.