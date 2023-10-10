"Азимут" запустит рейсы из Минеральных вод в Тбилиси

Российская авиакомпания "Азимут" открывает рейсы в Тбилиси из Минеральных Вод. Первый рейс запланирован на 19 октября, об этом журналистам сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

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"Авиакомпания "Азимут" начинает полеты в столицу Грузии из Минеральных Вод с 19 октября. Полеты будут выполняться с частотой три дня в неделю - по понедельникам, четвергам и субботам", - говорится в сообщении.

Ранее агентство гражданской авиации Минэкономики Грузии выдало разрешение российской авиакомпании "Азимут" начать выполнять рейсы из Минеральных Вод в Тбилиси, из Сочи в Тбилиси и из Москвы в Батуми.