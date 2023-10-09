«Аэрофлот» возобновил полеты из Владивостока на Пхукет
Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила прямые перелеты из Владивостока на Пхукет. Рейсы будут выполняться один раз в неделю.
Напомним, что ранее этот маршрут был возобновлен в ноябре 2022 года и осуществлялся по май 2023 года. Сейчас первый полет был выполнен 4 октября на судне Boeing 777-300ER.
Отметим, что «Аэрофлот» также регулярно выполняет рейсы из Владивостока в Бангкок.
А вот крупнейший чартерный авиаперевозчик AZUR air приостановил на зиму полеты в Паттайю. Самолеты не будет выполнять рейсы из Владивостока, Красноярска, Иркутска и Томска. Предполагается, что такое решение принято из-за низкого спроса на перелеты в этом направлении.