«Аэрофлот» возобновил полеты из Владивостока на Пхукет

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила прямые перелеты из Владивостока на Пхукет. Рейсы будут выполняться один раз в неделю.

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Напомним, что ранее этот маршрут был возобновлен в ноябре 2022 года и осуществлялся по май 2023 года. Сейчас первый полет был выполнен 4 октября на судне Boeing 777-300ER.

Отметим, что «Аэрофлот» также регулярно выполняет рейсы из Владивостока в Бангкок.