Названы популярные туристические места с привидениями

Ежегодно в Хэллоуин туристы посещают пугающие места. В Ассоциации туроператоров рассказали о самых посещаемых призраками местах, одно из них находится в России.

© Alius/commons.wikimedia.org

«В Венецианской лагуне находится остров Повелья, который более века использовался в качестве карантинного пункта, в том числе для заболевших чумой, а потом здесь разместилась психиатрическая больница (закрылась в 1968 году)», – рассказали в АТОР.

В России таким местом является Михайловский замок в Санкт-Петербурге. Павел I был убит во этом дворце в 1801 году. Считается, что беспокойный дух царя до сих пор гуляет по резиденции.

Когда-то на маленьком острове в Мехико утонула девочка, и в память о ней местный отшельник стал развешивать кукол на деревьях. Впечатлительные туристы часто падают там в обморок. В 1892 году широкую известность получил дом Лиззи

Борден из США. Девушка была обвинена в убийстве отца и мачехи. Подозреваемую оправдали на суде, но до сих пор неизвестно, кто совершил преступление.

В Лондонском Тауэре обитают 13 призраков, по подсчетам охотников за привидениями. Они также предупреждают, что если в башне чувствуете прикосновение к плечу, лучше не оборачиваться.

Еще одно популярное место – Восточная государственная тюрьма. Ее закрыли в 1971 году, но сейчас это одна из самых популярных достопримечательностей среди туристов.