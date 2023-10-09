Российские туристы переориентируются на страны СНГ

Россияне все чаще стали выбирать для туристических поездок страны СНГ - Узбекистан, Армению, Азербайджан, Казахстан, Беларусь, Киргизию и другие.

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В первом полугодии 2023 года доля стран ближнего зарубежья, принимающих российских туристов, достигла 44 процентов в общем объеме выездного туризма, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). И этот показатель, прогнозируют эксперты, будет только расти.

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Например, по итогам 2022 года Узбекистан посетили 567 тысяч российских туристов. За первое полугодие 2023-го их число выросло в 1,9 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило 345 тысяч человек. "В начале мая этого года было особенно много туристов из России. Мы и не помним такого наплыва", - рассказывает гид по Самарканду Анастасия Воробьева.

На то есть несколько причин. Во-первых, страны СНГ имеют транспортную доступность - и по логистике, и по стоимости проезда, что сейчас немаловажный фактор.

Во-вторых, за прошедшие пару десятилетий, в странах Содружества уделяли внимание развитию туриндустрии, начиная от строительства современных гостиниц и заканчивая организацией интересных турмаршрутов - на любой вкус.

В-третьих, страны СНГ дают возможность в полной мере сменить впечатления: это и смена климата, как правило, на более теплый, и национальный колорит, дающий ощущение экзотики не меньше, а то и больше, чем при путешествиях в дальние страны, и огромный культурный пласт - в СНГ большое число памятников, внесенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В-четвертых, в странах СНГ нет языкового барьера для россиян. Например, в Узбекистане, где обозреватель "РГ" побывала в сентябре этого года, большинство местных жителей говорят на русском языке и очень хорошо относятся к гостям из нашей страны.

Такое отношение - и на самом высоком уровне, что подтверждают международные встречи официальных делегаций и первых лиц России и Узбекистана осенью этого года.

Культурный обмен

"Русский язык остается языком межнационального общения среди многонационального населения страны. Его преподают в дошкольных, школьных, высших учебных заведениях, как обязательный", - говорит Рустам Кобилов, заместитель хакима (руководителя администрации) Самаркандской области по вопросам туризма, культурного наследия и спорта.

"В стране есть даже русские школы. То есть обучение практически полностью ведется на русском языке. Мой сын, например, посещает такую школу", - рассказывает "РГ" пресс-секретарь Департамента по развитию туризма Бухарской области Зебинисо Ниязова.

Почти у каждого местного жителя, с которым начинается разговор, найдется личная история, связанная с Россией. Кто-то учился в нашей стране, у кого-то здесь живут или работают родственники. Местные жители очень открыты и доброжелательны. На востоке принято считать, что гость - посланник небес. Встречать его нужно радушно, с уважением и почтением. Здесь это не лозунг, а подлинное отношение.

Кажется еще немного, и тебя пригласят к себе домой. Ну, если не домой, то, как минимум в мастерскую. Отправившись на поиски художественной галереи в Самарканде, я совершенно случайно встретилась с главным художником Самаркандского областного театра кукол Николаем Султоновым. Он вышел подышать воздухом во время обеденного перерыва, я спросила, как пройти к галерее. Разговорились. И Николай Султонов устроил мне небольшую индивидуальную экскурсию по нескольким музеям города и по театру кукол. При этом поначалу он даже не знал, что общается с журналистом.

Пригласил и к себе в мастерскую.

"Культурный обмен с Россией идет постоянно. В сентябре этого года к нам сюда приезжал театр Образцова, потом я ездил в Санкт-Петербург, встречался там с коллегами. В свое время я работал в ряде театров Санкт-Петербурга. Очень хочу сделать там выставки. Наш театр ездил с гастролями в Оренбург, Комсомольск на Амуре, на Курильские острова, там на вертолетах вылетали в населенные пункты, показывали наши спектакли. Также планируются совместные встречи в Таджикистане, Киргизии, Казахстане", - делится планами Николай Султонов.

Кстати, Самарканд выбран культурной столицей стран СНГ в 2024 году. Запланирована большая культурная программа, рассказывает Рустам Кобилов. В марте ожидается проведение первого театрального фестиваля стран СНГ. Участие в нем примут творческие коллективы из России, Казахстана и Кыргызстана. А откроет театральный фестиваль спектакль "Минувшие дни" Самаркандского Русского театра драмы имени А.П. Чехова.

Доброе отношение к россиянам проявляется на всех уровнях. Продавец ювелирных украшений на рынке в Бухаре, у которого я купила изящное серебряное кольцо ручной работы, узнав в разговоре, что у меня скоро День рождения, подарил серьги - на память о своем городе. Повар закрывающегося кафе на рынке в Самарканде, у которого уже не осталось еды на продажу, поделился бесплатно своим ужином - самсой с тыквой, а потом еще и угостил инжиром. Женщины в старейшей бане Самарканда, куда я зашла посмотреть интерьеры, тут же рассказали, что она была построена русскими военными и начали активно приглашать попариться.

А продавщица сладостей на рынке Бухары собирала вокруг себя толпы туристов, загадывая вот такую загадку: "Пришел мужчина в кафе и попросил официанта принести ему полкарты мира, сорок разбойников и братскую могилу. Вопрос: что принес посетителю официант? Ответ скрывается в нашем совместном геополитическом прошлом. Полкарты мира - это папиросы "Беломорканал", сорок разбойников - коробок, в котором лежат сорок спичек, братская могила - пепельница.

Исторические памятники

В Узбекистан едут прикоснуться к истории.

Архитектура 14-15 веков завораживает. Достаточно сказать, что, например, в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО внесен весь исторический центр Бухары. Гуляя там, можно почувствовать себя героем восточной сказки.

Главные площади в городах Среднего Востока называли "регистанами". Самаркандская площадь, которая так и называется - Регистан, является самым известным регистаном, благодаря расположенному на ней знаменитому архитектурному ансамблю XV-XVII веков, центром которого являются три медресе - мусульманских религиозно-просветительских учебных заведений. Ансамбль из трех медресе - уникальный пример искусства градостроительства и замечательный образец архитектурного оформления главной площади города. Это один из ярчайших примеров исламской архитектуры. Находясь там, я подумала, что Регистан - одна из самых красивых и гармоничных площадей из тех, что мне довелось увидеть.

Архитектурных памятников в стране множество. Информацию о них можно найти в специальной литературе. Впрочем, и местные гиды умело разбавляют рассказы из справочников забавными историями. Например, на территории средневекового ансамбля мавзолеев Шахи-Зинда в Самарканде есть большой каменный чан. В советское время один экскурсовод придумал легенду о том, что этот чан после военных сражений наполнялся гранатовым соком, и каждый солдат должен был выпить из него по одному черпаку - якобы так узнавали о численности погибших и выживших. Позже гиды придумали историю о том, что чан наполнялся минеральной водой, в которой отдыхал вельможа, а вокруг него стояли наложницы, и так появился прототип джакузи.

Но, конечно, это байки для развлечения туристов. На самом деле, Шахи-Зинда - уникальный комплекс и религиозное место. Это единственный в Самарканде археолого-архитектурный памятник, в котором отразилась почти 25-вековая история города. В 1945 году комплекс был передан Духовному управлению мусульман Средней Азии и Казахстана в числе семи самых посещаемых верующими и ранее закрытых государством мазаров - древних мавзолеев.

Посещение святынь древних городов Великого шелкового пути, в числе которых Самарканд и Бухара, называют малым Хаджем.

Кстати, юбилейная 25-я сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН состоится в Самарканде 16 20 октября. Узбекистан примет это мероприятие впервые.

Гастрономия

Традиционное узбекское блюдо - плов, наряду с таджикским пловом, внесено в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

В Узбекистане плов - основа национальной кухни. Кажется, там о нем знают все и даже больше. Но все равно плов - пища и для разговоров, и для ума. Рядом со мной в скоростном поезде между Самаркандом и Бухаров сидел местный житель, который половину пути изучал на экране смартфона различные варианты приготовления плова.

Традиционное название плова - "палов ош". Есть версия, что "ПАЛОВ" - это аббревиатура, состоящая из заглавных букв ингредиентов: П-пиез - лук, А-аез - морковь, Л-лахм - мясо, О-олио - масло, В-вет - соль, О-об - вода, Ш-шалы - рис. А еще слово "ош" переводится, как "еда".

В мире насчитывается около 100 рецептов приготовления плова, в зависимости от страны и региона. В Узбекистане в каждом регионе плов тоже свой. Например, для традиционного бухарского плова мясо сначала отваривают. При этом мясо и рис готовят отдельно, в медной посуде.

Для самаркандского плова используют не оранжевую, а желтую морковь, такую я увидела впервые. Еще самаркандский плов не перемешивают, а выкладывают слоями на тарелку - сначала рис, потом мясо, затем морковь.

В Узбекистане есть национальные дома, где для туристов проводят мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни. Можно окунуться в атмосферу жизни местной семьи и вкусно поужинать.

Для приготовления настоящего плова надо знать несколько секретов. Главный из них - рис. Зерна должны быть твердыми, с минимальным содержанием крахмала. Подойдут сорта девзира, аланга, ошпар, баракат, акмаржан. Рис стоит промыть в воде до 10 раз, пока она не станет прозрачной. Лучше использовать баранину - грудинку, лопатку или заднюю часть. Ну а дальше можно изучить последовательность приготовления из многочисленных рецептов.

Логистика

Добраться до городов Узбекистана сегодня можно поездом и самолетом, причем не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и прямыми рейсами других регионов.

Внутри страны курсирует удобный скоростной поезд "Афросиоб" - аналог нашего "Сапсана". Из Самарканда в Бухару он доезжает почти за два часа. Стоимость проезда - в среднем 600 российских рублей.

В стране недорогое такси. Средний маршрут по городу - семь-восемь километров - около 200 рублей в переводе на наши деньги. Такси можно вызывать через приложение "Яндекса", поставив отметку оплаты наличными. А можно голосовать прямо на улице, но будьте готовы к тому, что таксист возьмет еще пассажира, если тому будет по пути. На изначально оговоренную цену поездки наличие дополнительных пассажиров не влияет.

В сентябре 2023 года в некоторых торговых точках были доступны онлайн-переводы российских банков и оплата картой "Мир".

С обменом валюты проблем нет. Меняют в аэропорту, в гостинице, с помощью гидов. По моему опыту, самый невыгодный курс оказался через гида, который привел своего знакомого, а самый выгодный - у обычного незнакомого "менялы" на рынке.

Сувениры дешевле всего на рынке. Всевозможные виды шарфов, халатов, наволочек для декоративных подушек. Есть изящные вещи ручной работы. Шелковые шарфы, наволочки и салфетки, расшитые шелковыми нитями, стоят недешево, но они того стоят.

Недорого пообедать можно в кафе-столовых для местных жителей. Тарелка лагмана, один большой мант, кусок лепешки и чашка чая стоят около 250 российских рублей. Обед в ресторане в центре города с видом на достопримечательность обойдется примерно в одну тысячу.

Проживание в среднем гостевом доме недалеко от центра Бухары в скромной комнате на двоих взрослых и двоих детей будет стоить четыре-пять тысяч рублей. В гостинице - в среднем около восьми тысяч.