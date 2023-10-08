Россияне рассказали, где хотят отдохнуть осенью и зимой

Туристка предложила мужу продать машину, чтобы съездить в Таиланд на каникулы
17% участников опроса в телеграм-канале «Крыша ТурДома» воздержатся от поездки осенью-зимой, хотя раньше чаще всего проводили отпуск в это время года за границей. Еще 10% вопрос с отдыхом пока не решили. В опросе приняло участие более 3,7 тыс. человек.
Большинство туристов смущает существенный рост цен на туры и авиабилеты.
«Планировали поехать в Турцию на осенние школьные каникулы, но за такие деньги не готовы. Неделя в Турции на двоих (взрослый + ребенок) эквивалентна 10 месяцам интенсивных занятий фигурным катанием в крутом клубе», – привел пример один из подписчиков.
«Предложила мужу продать машину, чтобы съездить на каникулах в Таиланд с детьми, – с юмором пишет одна из туристок. – Он пока не соглашается».
Многие подписчики отмечают, что пока не приняли решение об осеннее-зимнем отпуске, мониторят цены на туры и авиабилеты.
«Смотрим Турцию, но сейчас дорого. Отпуск в конце октября, время еще есть. Если билеты будут за вменяемые деньги, то полетим».
Один из таких колеблющихся сообщил, что периодически видит в агрегаторах недорогие билеты на Мальдивы:
«Всплывают и манят, в районе 15 тыс. руб. Если под Новый год будут такие прайсы, боюсь, что не удержусь и рванем на локальные острова отдохнуть».
Те, кто считает цены на турпакеты слишком завышенными, ищет возможность создать атмосферу зарубежного курорта дома:
«Построили "дом выходного дня" в Подмосковье. Сделали себе тут Италию (пиццерия, сыры) и Испанию (вино) одновременно».
Впрочем, есть и такие подписчики, их 18%, кто все-таки собирается в зимнем сезоне за границу, несмотря на подорожавшие туры: отдыхать от работы необходимо. Те, кто в настоящий момент находится за рубежом, отмечают в комментариях, что соотечественников везде очень много. По их словам, на Пхукете россиян даже больше, чем китайцев, а Аланью от Анапы уже не отличить. «Аэрофлот» регулярно летает на Мальдивы, причем самолеты «забиты под завязку».