Россияне рассказали, где хотят отдохнуть осенью и зимой

17% участников опроса в телеграм-канале «Крыша ТурДома» воздержатся от поездки осенью-зимой, хотя раньше чаще всего проводили отпуск в это время года за границей. Еще 10% вопрос с отдыхом пока не решили. В опросе приняло участие более 3,7 тыс. человек.

© Unsplash

Большинство туристов смущает существенный рост цен на туры и авиабилеты.

«Планировали поехать в Турцию на осенние школьные каникулы, но за такие деньги не готовы. Неделя в Турции на двоих (взрослый + ребенок) эквивалентна 10 месяцам интенсивных занятий фигурным катанием в крутом клубе», – привел пример один из подписчиков.

«Предложила мужу продать машину, чтобы съездить на каникулах в Таиланд с детьми, – с юмором пишет одна из туристок. – Он пока не соглашается».

Многие подписчики отмечают, что пока не приняли решение об осеннее-зимнем отпуске, мониторят цены на туры и авиабилеты.

«Смотрим Турцию, но сейчас дорого. Отпуск в конце октября, время еще есть. Если билеты будут за вменяемые деньги, то полетим».

Один из таких колеблющихся сообщил, что периодически видит в агрегаторах недорогие билеты на Мальдивы:

«Всплывают и манят, в районе 15 тыс. руб. Если под Новый год будут такие прайсы, боюсь, что не удержусь и рванем на локальные острова отдохнуть».

Те, кто считает цены на турпакеты слишком завышенными, ищет возможность создать атмосферу зарубежного курорта дома:

«Построили "дом выходного дня" в Подмосковье. Сделали себе тут Италию (пиццерия, сыры) и Испанию (вино) одновременно».