В Таиланде расследуют провоз в самолете диких животных

В аэропорту Суварнабхуми намерены найти пассажиров авиарейса, пронесших в салон самолета настоящий мини-зоопарк, сообщило вчера издание The Pattaya News.

© tourdom.ru

Скандальное происшествие случилось еще 4 октября на рейсе Vietjet Airlines из Бангкока на остров Тайвань.

Инцидент получил широкую огласку после появления в соцсетях видеороликов, где фигурируют разгуливающие между кресел грызуны. После тщательного обыска в салоне было найдено несколько выдр и белок, луговая собачка и два десятка индийских звездчатых черепах.

По всей видимости, нарушители понадеялись на невнимательность службы безопасности, взяв с собой столь большую партию контрабанды. И они не ошиблись: все бы удалось, упакуй они животных получше.

В администрации аэропорта Суварнабхуми проверили записи камер наблюдения и выявили причину ЧП. На ленте рентгеновского аппарата сотрудник заметил подозрительную ручную кладь и сказал об этом старшему офицеру. Однако тот не выполнил своих обязанностей и не провел досмотра багажа.

В пресс-службе авиагавани заверили общественность, что используемые на КПП технологии соответствуют международным стандартам. Нарушение правил произошло лишь из-за нарушения процедуры контроля. В настоящее время неназванный сотрудник отстранен от работы, наказание ему определят по итогам следствия.