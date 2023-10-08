Рейсы в Израиль из России: что изменилось в расписании авиакомпаний

В связи с временным ограничением Росавиацией ночных вылетов в Израиль по соображениям безопасности российские авиаперевозчики меняют свое расписание. В частности, сокращает полетную программу Red Wings. Об этом сообщает телеграм-канал авиакомпании.

Корректировка коснулась рейсов по маршруту из Сочи в Тель-Авив и обратно. Они переносятся на более позднее время. Из аэропорта Адлера рейс WZ 4311 должен был повезти пассажиров сегодня в 05:30 утра, но его отложили на 12:00 по местному времени. Обратный рейс из Бен-Гуриона WZ 4312 перевозчик запланировал теперь на 15:40.

Что касается рейсов в Москву и из столицы, то здесь серьезных изменений в расписании авиакомпаний по израильским маршрутам не произошло. Самолет Red Wings, летевший из Тель-Авива в Домодедово, прибыл с символическим опозданием: вместо 23:40 7 октября он приземлился сегодня в 00:35. Борт авиакомпании EL AL, согласно онлайн-табло аэропорта, привезет пассажиров в Москву в 14:44, тоже с часовой задержкой.

Сегодня из Москвы должны вылететь два регулярных рейса израильского перевозчика. В аэропорту Домодедово об изменениях в их расписании пока не сообщают.

По данным онлайн-табло аэропорта Сочи, рейс авиакомпании «Азимут» прибыл сегодня из Тель-Авива с задержкой всего на 2 часа: в 00:58 по местному времени вместо 23:15 по графику. Самолет Red Wings, следующий рейсом WZ 4312, пока ожидают в Адлере по расписанию, в 12:55.