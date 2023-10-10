Ita Airways продлила отмену рейсов в Израиль до 12 октября

Итальянская авиакомпания Ita Airways продлила отмену рейсов из и в Тель-Авив до 12 октября. Об этом ТАСС сообщили в компании.
"Рейсы приостановлены до послезавтра, четверга", - указали в Ita Airways.
Авиаперевозчик ранее объявлял об отмене полетов в Израиль до 10 октября.
Около 200 граждан Италии вывезены двумя спецбортами ВВС Италии. Самолеты приземлились на военном аэродроме Пратика-ди-Маре в 30 км к юго-западу от Рима. Некоторым туристам, насколько известно, удалось вылететь самостоятельно.
Как передает газета Il Fatto Quotidiano со ссылкой на МИД, в Израиле проживает до 18 тыс. итальянцев с двойным гражданством. Из них около 1 тыс. молодых людей призывного возраста. Еще около 500 - это паломники и работающие по временным контрактам. Как информировал глава МИД Антонио Таяни, двое итальянцев, также с гражданством Израиля, числятся пропавшими без вести после атаки ХАМАС.