Ita Airways продлила отмену рейсов в Израиль до 12 октября

Итальянская авиакомпания Ita Airways продлила отмену рейсов из и в Тель-Авив до 12 октября. Об этом ТАСС сообщили в компании.

Как передает газета Il Fatto Quotidiano со ссылкой на МИД, в Израиле проживает до 18 тыс. итальянцев с двойным гражданством. Из них около 1 тыс. молодых людей призывного возраста. Еще около 500 - это паломники и работающие по временным контрактам. Как информировал глава МИД Антонио Таяни, двое итальянцев, также с гражданством Израиля, числятся пропавшими без вести после атаки ХАМАС.