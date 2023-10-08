Как сэкономить во время путешествия в Египет

Туристам не рекомендуется расплачиваться в Египте долларами, лучше сразу их менять на местную валюту — египетские фунты. Об этом Александр Андреев, проживший несколько месяцев в Шарм-эш-Шейхе.

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Дело в том, что местные завышают цены в несколько раз, когда узнают, что путешественник хочет оплатить покупку иностранной валютой, объяснил эксперт. При этом туристу лучше заранее рассчитать, сколько он потратит во время отдыха, так как обратная конвертация в доллары невозможна.