Эксперты рассказали, что важно знать туристам перед поездкой в Египет

Эксперты в сфере туризма делятся с российскими путешественниками полезной информацией о поездке в Хургаду и Шарм этой осенью. Вновь открытая возможность посетить Египет радует многих россиян, которые ранее активно отдыхали на его курортах.

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Однако, перед поездкой стоит учесть несколько важных моментов. Во-первых, необходимо ознакомиться с местными правилами и особенностями местности, которую вы собираетесь посетить. Египет имеет свой колорит, и знание местных особенностей поможет избежать неприятных ситуаций.

Как отмечает РИА Новости, важно помнить о том, что в Египте принято торговаться. Это не только процесс, но и часть местной культуры. Иногда удаётся добиться значительной скидки, если участвовать в этом «спектакле». Отказ от торговли может обидеть местных жителей. Поэтому стоит быть готовым к жёстким и чётким переговорам.