Перечислены страны, где можно пострадать за шутки

Названы страны, в которых можно пострадать из-за неуместного юмора, сообщают «Известия» со ссылкой на сервис tutu.

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В Египте лучше не критиковать политиков, не шутить на темы национальности, религии, традиций. За безобидную шутку можно попасть в тюрьму.

В Таиланде не стоит шутить о членах королевской семьи. Кроме того, в этой стране нельзя наступать на деньги или рвать купюры, поскольку на них изображен монарх.

В Турции не стоит шутить и над современной экономикой — курс лиры падает, и многим гражданам не до смеха.

Многие шутки в Китае основаны на игре слов, и посмеяться над ними без знания китайского невозможно. Стоит избегать сложных тем: политики, истории и личных отношений. Упоминать коронавирус в юмористическом ключе тоже не стоит.

В ОАЭ не нужно использовать ненормативную лексику в общественных местах, в том числе на иностранном языке, даже если она часть шутки. За это могут выписать штраф или отправить в тюрьму.

В США лучше не шутить на тему расы и гендера, не обсуждать вес, политические взгляды и количество заработанных денег.