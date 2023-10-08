"Азербайджанские авиалинии" возобновят рейсы в Тель-Авив

В минувшую субботу перевозчик отменил запланированные на 8 октября рейсы в Тель-Авив и обратно в связи с событиями в Израиле. В компании также сообщили о приостановлении продажи билетов в этом направлении до дополнительного уведомления.

В МИД Азербайджана информационному агентству APA заявили, что не знают точного числа граждан страны, которые в настоящее время находятся в Израиле, потому что большинство из них имеет двойное гражданство. Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что погибших и раненых среди азербайджанских граждан нет, обращений об эвакуации поступало очень мало, желающие могут вылететь из Израиля регулярными рейсами.