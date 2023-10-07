АТОР: 100 организованных туристов из России находятся в Израиле

Примерно 100 организованных туристов из России сейчас находятся в Израиле, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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«По предварительной информации, в Израиле сейчас находятся около 100 организованных туристов. Количество самостоятельных путешественников неизвестно», – сказано в релизе на сайте организации.

Там также добавили, что российские дипломаты поддерживают контакт с местными властями и следят за ситуацией. С посольством и туристами поддерживает связь штаб по ЧС при Минэкономразвития РФ.

«В связи с резким обострением обстановки в сфере безопасности консульский отдел посольства России в Израиле настоятельно рекомендует всем российским гражданам и особенно тем, кто находится на юге страны, соблюдать указания Командования тыла, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей», – заявила дипмиссия в своем Telegram-канале.

Туристам, которые попали в сложную ситуацию или организовали поездку на территорию страны самостоятельно, порекомендовали обратиться по телефону экстренной связи: +972 54 962 23 41.