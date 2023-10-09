Как теперь добраться из Тель-Авива в Петербург

Авиабилеты из Тель-Авива в Северную столицу выросли в цене на фоне атаки ХАМАС. Добраться до Петербурга можно только с пересадками и за огромные деньги, следует из данных сервиса по поиску билетов.

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«Сервис по поиску билетов предлагает 9 октября добраться из Тель-Авива в Петербург по самой низкой цене почти в 44 тыс. рублей, но с двумя пересадками», – пишут СМИ.

Лететь придется через Абу-Даби и Ереван один день и девять часов, уточняет «Мойка 78».