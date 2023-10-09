Как теперь добраться из Тель-Авива в Петербург
Авиабилеты из Тель-Авива в Северную столицу выросли в цене на фоне атаки ХАМАС. Добраться до Петербурга можно только с пересадками и за огромные деньги, следует из данных сервиса по поиску билетов.
«Сервис по поиску билетов предлагает 9 октября добраться из Тель-Авива в Петербург по самой низкой цене почти в 44 тыс. рублей, но с двумя пересадками», – пишут СМИ.
Лететь придется через Абу-Даби и Ереван один день и девять часов, уточняет «Мойка 78».
Девятичасовой полет с пересадкой в Анталье обойдется гражданам в 100 тыс. рублей. Если лететь через Египет 12,5 часа, придется заплатить 126 тыс. рублей. Напомним, что Израиль исключил переговоры с ХАМАС.