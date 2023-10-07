«Я в Израиле, что делать»: российским туристам рассказали о порядке действий

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин дал рекомендации туристам из России, которые сейчас находятся на территории Израиля. Согласно данным туроператоров, сейчас там находится около 100 наших соотечественников. Об этом Горин рассказал в беседе с RT.

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«Но нужно учитывать, что гораздо большее количество граждан России — это частные поездки, которые находятся у своих родственников, удалённо работают в Израиле или получают медицинские услуги. В этом случае мы рекомендуем следовать указаниям местных властей», — сказал вице-президент РСТ.

Актуальную информацию о выполнении рейсов из Израиля можно узнать у перевозчиков. Организованным туристам необходимо обращаться к своим туркомпаниям, а тем, кто приехал в страну самостоятельно, нужно следить за информацией от российских заграничных учреждений – для этого есть телефон экстренной связи – +972 54 962 23 41.