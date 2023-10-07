Туризм в Китае недовосстановился

Доходы от туризма в Китае в рамках праздника «Золотая неделя» выросли в годовом исчислении, но лишь немного превысили допандемический уровень, сообщает Bloomberg.

Доходы от внутреннего туризма достигли 753,4 млрд юаней ($103 млрд) за восьмидневный период отпусков, что на 1,5% больше, чем сопоставимый уровень 2019 года, говорится в заявлении министерства туризма страны. Число путешествующих выросло на 4,1% по сравнению с 2019 годом.