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Туризм в Китае недовосстановился

Доходы от туризма в Китае в рамках праздника «Золотая неделя» выросли в годовом исчислении, но лишь немного превысили допандемический уровень, сообщает Bloomberg.

Туризм в Китае недовосстановился
© Инвест-Форсайт

Это позволяет предположить, что относительно сдержанные потребительские настроения продолжают сдерживать экономический рост КНР.

Доходы от внутреннего туризма достигли 753,4 млрд юаней ($103 млрд) за восьмидневный период отпусков, что на 1,5% больше, чем сопоставимый уровень 2019 года, говорится в заявлении министерства туризма страны. Число путешествующих выросло на 4,1% по сравнению с 2019 годом.

«Расходы на одного туриста по-прежнему на 2% ниже уровня 2019 года, что позволяет предположить, что эффект рубцов, вызванных пандемией, не полностью исчез», — отметил глава отдела экономики Китая в Macquarie Group Ларри Ху.