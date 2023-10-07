Туризм в Китае недовосстановился
Доходы от туризма в Китае в рамках праздника «Золотая неделя» выросли в годовом исчислении, но лишь немного превысили допандемический уровень, сообщает Bloomberg.
Это позволяет предположить, что относительно сдержанные потребительские настроения продолжают сдерживать экономический рост КНР.
Доходы от внутреннего туризма достигли 753,4 млрд юаней ($103 млрд) за восьмидневный период отпусков, что на 1,5% больше, чем сопоставимый уровень 2019 года, говорится в заявлении министерства туризма страны. Число путешествующих выросло на 4,1% по сравнению с 2019 годом.
«Расходы на одного туриста по-прежнему на 2% ниже уровня 2019 года, что позволяет предположить, что эффект рубцов, вызванных пандемией, не полностью исчез», — отметил глава отдела экономики Китая в Macquarie Group Ларри Ху.