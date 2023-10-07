Самое популярное направление для отдыха на октябрьских каникулах

«Мы видим интерес к поездкам с детьми в даты осенних школьных каникул. Причем по различным направлениям. На долю Турции приходится порядка 50%, также в топе – Египет, ОАЭ и Россия. Что касается Турции, то видим небольшой тренд на увеличение продаж, начиная со второй половины сентября. По среднему чеку можем отметить, что во второй половине сентября на трех туристов (двое взрослых и ребенок) он вырос на 4% (263 тыс. руб. против 252 тыс. руб.), а в начале октября, в том числе за счет роста курсов валют, чек увеличился еще на 14% и составляет порядка 300 тыс. руб.», – отметили в пресс-службе.