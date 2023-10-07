Эксперты назвали самое популярное направление для отдыха на октябрьских каникулах
В период осенних школьных каникул 9–15 октября россияне предпочитают отдыхать в Турции, также среди лидеров – Египет, ОАЭ и внутренние направления, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе группы компаний «Слетать.ру».
«Отмечается активный спрос на туры с заездами в период школьных каникул в октябре (с 4 по 12 октября). Большинство туристов – 46% от всех продаж компании – планируют отправиться в Турцию. Далее по спросу идут внутренний туризм с долей в 17%, Египет с 14%, ОАЭ с 8% и Таиланд с 6%», – рассказал собеседник агентства.
О популярности Турции также сообщили в компании Level.Travel.
«Мы видим интерес к поездкам с детьми в даты осенних школьных каникул. Причем по различным направлениям. На долю Турции приходится порядка 50%, также в топе – Египет, ОАЭ и Россия. Что касается Турции, то видим небольшой тренд на увеличение продаж, начиная со второй половины сентября. По среднему чеку можем отметить, что во второй половине сентября на трех туристов (двое взрослых и ребенок) он вырос на 4% (263 тыс. руб. против 252 тыс. руб.), а в начале октября, в том числе за счет роста курсов валют, чек увеличился еще на 14% и составляет порядка 300 тыс. руб.», – отметили в пресс-службе.