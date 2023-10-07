Италия потеряла 80 млн евро из-за отсутствия туристов из России
Это особенно сказалось на курорте Римини, который ранее был популярным направлением для российских отдыхающих
Согласно сообщению издания Il Resto Del Carlino, Италия потеряла около 80 миллионов евро из-за отсутствия туристов из России.
Поток туристов из России снизился в десятки раз, что привело к значительным убыткам в туристической отрасли страны.
В прошлом 2013 году Римини зарегистрировал рекордное количество бронирований отелей - 856 тысяч ночей, однако в этом году этот показатель составил всего 16 тысяч ночей.
Издание указывает на значительное снижение числа туристов из России, описывая текущую ситуацию как "кот наплакал".
Неудачи Италии в этом году также включают наводнение в мае и рост цен из-за инфляции в Европе. В то же время, Римини смогла частично смягчить свои потери благодаря привлечению туристов из Германии и других стран. Однако без российских туристов местный туристический сектор продолжает страдать.
Традиционно, посетители из Москвы составляли значительную часть международного туристического рынка: они приносили отелям и другим сопутствующим предприятиям доходы на несколько десятков миллионов евро в год.
Однако в последние годы пандемия COVID-19 и конфликт на Украине лишили отельеров этих доходов. Оценки показывают, что в 2013 году каждый российский отдыхающий в Римини тратил в среднем 100 евро в день, обеспечивая торговый оборот в размере около 86 миллионов евро.
В результате введенных санкций и ограничений, российские туристы предпочитают отдыхать в других местах, что привело к большим потерям для итальянского туристического бизнеса.
В текущем году в Римини прибыло всего 4 тысячи российских туристов, которые забронировали всего 16 тысяч ночей пребывания. Разница по сравнению с более удачными периодами огромна, констатирует автор статьи.
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