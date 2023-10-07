Это особенно сказалось на курорте Римини, который ранее был популярным направлением для российских отдыхающих

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Согласно сообщению издания Il Resto Del Carlino, Италия потеряла около 80 миллионов евро из-за отсутствия туристов из России.

Поток туристов из России снизился в десятки раз, что привело к значительным убыткам в туристической отрасли страны.

В прошлом 2013 году Римини зарегистрировал рекордное количество бронирований отелей - 856 тысяч ночей, однако в этом году этот показатель составил всего 16 тысяч ночей.

Издание указывает на значительное снижение числа туристов из России, описывая текущую ситуацию как "кот наплакал".

Неудачи Италии в этом году также включают наводнение в мае и рост цен из-за инфляции в Европе. В то же время, Римини смогла частично смягчить свои потери благодаря привлечению туристов из Германии и других стран. Однако без российских туристов местный туристический сектор продолжает страдать.

Традиционно, посетители из Москвы составляли значительную часть международного туристического рынка: они приносили отелям и другим сопутствующим предприятиям доходы на несколько десятков миллионов евро в год.

Однако в последние годы пандемия COVID-19 и конфликт на Украине лишили отельеров этих доходов. Оценки показывают, что в 2013 году каждый российский отдыхающий в Римини тратил в среднем 100 евро в день, обеспечивая торговый оборот в размере около 86 миллионов евро.

В результате введенных санкций и ограничений, российские туристы предпочитают отдыхать в других местах, что привело к большим потерям для итальянского туристического бизнеса.

В текущем году в Римини прибыло всего 4 тысячи российских туристов, которые забронировали всего 16 тысяч ночей пребывания. Разница по сравнению с более удачными периодами огромна, констатирует автор статьи.