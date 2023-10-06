Россияне мечтают посетить Байкал, Лувр и Ленские столбы

Российские туристы назвали достопримечательности, которые бы хотели посетить. В рейтинг вошел Байкал, Мачу-Пикчу и Колизей.

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Онлайн-сервис по бронированию путешествий OneTwoTrip провел опрос среди туристов. У 1,8 тысяч туристов узнали, какие достопримечательности они хотят посетить.

Лидером рейтинга стало озеро Байкал, туда мечтают поехать 17,5% опрошенных. На втором месте Камчатка, посетить полуостров хотят 6%.

Тройку лидеров замыкает Алтай, о своем желании посмотреть достопримечательности республики заявили 5% туристов.

Также в список мест, куда хотят полететь путешественники, вошел Колизей, Ленские столбы, Лувр, Тадж-Махал и другие достопримечательности.