Какие направления самые популярные в октябре

Туроператоры выяснили, какие страны самые востребованные для поездок в октябре, сообщает АТОР. 90% забронированных туров приходятся на пять стран. Среди них Турция (42%), Россия (17%), Египет (16%), ОАЭ (8%) и Таиланд (7%).

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Для отдыха в Турции этой осенью туристы преимущественно выбирали Аланью и Кемер, а вот запросы на посещение Белека и Анталии уменьшились. Также уменьшился спрос на трехзвездочные отели, путешественники готовы заплатить чуть больше за пятизвездочный отдых. Средняя стоимость тура в октябре составила 181 тысячу рублей, то есть на 15% меньше, чем в сентябре.

В Египте цены на отдых выросли на 14%, до 203 тысяч рублей. Большинство туристов выбирают отели с системой “все включено”. Но они также смотрят и трехзвездочные отели, но предпочтение отдают все равно “четверкам” или “пятеркам”.

Большая половина туристов, которая выбирает отдых в России, ищет четырехзвездочные или пятизвездочные отели, но в итоге отдают предпочтение трехзвездочным. Их интересует отдых в Краснодарском крае, Петербурге и Подмосковье. Средний чек такого путешествия – 55 тысяч рублей.

На одну треть увеличилась стоимость отдыха в ОАЭ, в октябре придется заплатить 254 тысячи рублей. Большинство выбирают такие города как Рас-эль-Хайм, Фуджейр и Шардже. Порядка 85% туристов планируют отдых в Дубае, но оплачивает его только 41%.

Путешествие в Таиланд подорожало на 12% и теперь его стоимость начинается от 183 тысяч рублей. Отдых на Пхукете рассматривает около 78% туристов, но путевки покупают только 59% желающих.