Туристический потенциал Узбекистана: от Бухары до Самарканда

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Москву с официальным визитом. Сегодня он встречается с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить перспективы развития двусторонних отношений. К слову, в этом году Узбекистан успел стать настоящей Меккой для российских туристов. Всего за шесть месяцев страну посетило 345 тысяч соотечественников – это почти в два раза больше, чем в прошлом году. При этом поток желающих побывать в сердце Центральной Азии постоянно растет. Чем притягивает путешественников среднеазиатское направление – читайте в материале MIR24.TV.

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Страна с тысячелетней историей, пересечением культур, комфортным климатом и гостеприимным сервисом находится всего в четырех часах полета от российской столицы. При желании добраться до Узбекистана можно и на автомобиле. Для этого даже не нужно оформлять визы. Туроператоры обещают приезжим прогулки по историческим маршрутам, вкусные и недорогие национальные блюда, впечатляющие виды и завораживающую архитектуру. Самыми популярными среди путешественников считаются города Самарканд, Бухара, Хива и Ташкент.

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Колоритная Бухара

Бухару по праву называют жемчужиной Востока. Один из самых древних и красивых городов Средней Азии ежегодно привлекает тысячи туристов старинными мечетями и мусульманскими усыпальницами, яркими минаретами и величественными дворцами.

Здесь можно увидеть знаменитый архитектурный комплекс Чор-Бакр, или как его еще называют Город Мертвых. На территории некрополя находятся исламские захоронения, датируемые XVI веком. В 40 км от Бухары находится место, где родился Авиценна – ученый, философ и основоположник многих направлений в медицине. В поселке Афшона есть мемориальный музей, его экспозиция посвящена жизни и деятельности выдающегося ученого.

Почувствовать себя настоящим бухарским эмиром могут посетители Арка – крепости, построенной еще в IV веке до н.э. Именно в этой цитадели местные правители столетиями принимали иностранных послов и решали вопросы государственной важности.

Разнообразный Самарканд

Самарканд – один из древнейших городов мира, ровесник Рима. До наших дней сохранилась построенная на стыке XIV и XV веков мечеть Биби Ханум. Принимают гостей и в старейшей обсерватории, которую возвели еще во времена правления внука Тимура Мирзо Улугбека. Сегодня туристам также предлагают посетить усыпальницу Тамерлана Гур-Эмир, ансамбль мавзолеев Караханидской и Тимуридской знати Шахи-Зинда и многое другое.

Кстати, в 2001 году Самарканд и его архитектурные и археологические сокровища вошли в Список культурного наследия ЮНЕСКО.

В городе активно развивается религиозный, исторический, гастрономический, культурный туризм. На Сиабском рынке в Самарканде стоит присмотреться к глиняным статуэткам и посуде. Говорят, ничего подобного невозможно найти ни в одной стране мира. А самаркандские лепешки и вовсе стали брендом города, который известен далеко за его пределами. Любителям порыбачить представляется возможность поймать карпа, сазана, белого амура или осетра в местных водоемах. А искушенные гурманы точно оценят самаркандский плов, приготовленный исключительно из говядины.

Древнейшая Хива

Когда-то Хива была центром легендарного Хорезмского ханства. Еще в X веке этот город упоминается как крупный торговый центр на Великом Шелковом пути. По количеству достопримечательностей это место не уступает Самарканду и Бухаре, а по концентрации исторических памятников, пожалуй, их превосходит.

Главной точкой притяжения туристов является старинная крепость, обнесенная высокой оборонительной стеной – Ичан-Кала. Все значимые достопримечательности города находятся именно здесь. Ичан-Кала занимает площадь менее квадратного километра, все постройки компактны: внутри располагаются дворец, мечеть, несколько медресе и мавзолеи.

Также в этих местах расположен Кальта-Минар. Старинное недостроенное здание должно было стать самым высоким минаретом в мире. И хотя в итоге стройка так и не была закончена, Кальта-Минар считается одним из красивейших минаретов Центральной Азии.

Современный Ташкент

История столицы Узбекистана и одного из самых больших городов в Средней Азии насчитывает более двух тысяч лет. Однако в 1966 году в Ташкенте произошло мощное землетрясение, в результате которого большая часть древних памятников была разрушена. К счастью, некоторые исторические сооружения все же уцелели. Например, площадь Хаст-Имам. Кирпичи мощеной дороги были изготовлены в цехах в XV и XVI веках.

Невозможно пройти мимо ансамбля Хазрати Имам. Здесь находятся два медресе, две мечети и усыпальница. Многие приходят сюда, чтобы увидеть древнейший в мире рукописный Коран 640 года.