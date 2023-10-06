Жесты, которые лучше не показывать в других странах

Общение с иностранцами из-за языкового барьера зачастую сопровождается активной мимикой и жестикуляцией.

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Однако важно быть осторожнее с тем, что именно вы показываете своему собеседнику, ведь некоторые из них, даже самые безобидные, в других культурах могут быть восприняты не так, как хотелось бы. “Рамблер” разобрался, какие жесты лучше не показывать в других странах.

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Палец вверх

Во многих странах этот жест означает одобрение, еще его используют для того, чтобы поймать попутку. Но вот с Иране, Мавритании и Таиланде лучше не прибегать к использованию этого жеста, так как он считается оскорбительным и непристойным. Для того, чтобы поймать такси, лучше использовать вытянутую руку. А в Таиланде палец вверх означает, что вы злитесь на человека, которому показываете этот жест, или выражаете свое недовольство чем-либо.

“Окей”

Этот жест может повергнуть в шок любого турка, так как в восточной стране его значение совсем другое. “Окей” в Турции используют как намек на нетрадиционную сексуальную ориентацию, причем обращенный к собеседнику. Этот жест также лучше не использовать в Бразилии, Греции и во Франции. С ним стоит быть осторожнее и в Тунисе, где этот жест воспринимается как знак агрессии.

“Коза”

Этот жест используют поклонники рок-музыки, его знает практически весь мир, но вот во время путешествия по Италии он него лучше отказаться. Если вы покажете “козу” итальянцу, то сделаете ему намек на неверность его супруги. А в США жест считывается как признание в любви, при условии, что большой палец руки тоже оттопырен.

Палец у виска

В нашей стране мы используем этот жест, чтобы намекнуть на глупость человека. Такой же смысл палец у виска несет во Франции. А вот в Голландии, наоборот, используют его, чтобы показать выдающиеся интеллектуальные способности человека. Палец у виска популярен и в Великобритании, но в значении “всегда надо полагаться на свой ум”.

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