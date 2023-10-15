В авиации довольно строгие правила в отношении внешнего вида во время работы. Это связано с требованиями авиакомпаний к имиджу персонала, а также с соблюдением техники безопасности.

Ношение украшений не запрещено, но они должны быть скромными. На работу стюардессы могут надевать небольшие сережки-гвоздики, неброские кольца (не более двух на одной руке).

Яркие массивные украшения, подвески, ожерелья и бусы запрещены. Также нельзя носить пирсинг в видимых местах – в носу, бровях, на языке.

В то же время ношение часов обязательно. Стюардессам необходимо следить за временем, особенно в экстренных ситуациях.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Victoria.kevich.