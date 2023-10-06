Водоем в Австралии окрасился в розовый

Часть водно-болотных угодий Бундалл в Австралии стала клубнично-розовой. О том, что водоем окрасился в необычный цвет, сообщает 9News.

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Цвет воды поменялся в районе пляжа Наджи-Бич в городе Брисбен в штате Квинсленд. Мэр городского совета Адриан Шриннер заявил, что произошедшее не связано с загрязнением водоема. Он подчеркнул, что ситуация не представляет опасности для местных жителей, однако власти продолжат следить за угодьями.