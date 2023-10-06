В Анталье задерживали авиарейсы из-за технических неполадок

Авиарейсы были временно задержаны в аэропорту Антальи около полудня из-за технических неполадок. Об этом сообщило агентство DHA .

По его данным, неисправность произошла в системе кабелей у перрона авиаузла, в связи с чем рейсы на вылет и прилет были задержаны. Часть самолетов, следовавших на посадку, была вынуждена уходить на повторные круги. Несколько рейсов были направлены в близлежащие аэропорты.