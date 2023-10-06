Лидерами по предварительным бронированиям россиянами отелей за рубежом на новогодние праздники стали Белоруссия и Таиланд. Об этом сообщает "РБК" с ссылкой на данные сервисов.

Для получения результатов были проанализированы все бронирования, совершенные в период с 30 декабря по 8 января. Помимо Белоруссии и Таиланда популярностью в данном случае пользуются Турция, ОАЭ и Италия.