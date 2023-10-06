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Эксперты рассказали, в каких странах россияне будут встречать Новый год

Лидерами по предварительным бронированиям россиянами отелей за рубежом на новогодние праздники стали Белоруссия и Таиланд. Об этом сообщает "РБК" с ссылкой на данные сервисов.

Для получения результатов были проанализированы все бронирования, совершенные в период с 30 декабря по 8 января. Помимо Белоруссии и Таиланда популярностью в данном случае пользуются Турция, ОАЭ и Италия.

Российские туристы стали лидерами по посещению Пхукета в сентябре

Что касается внутреннего туризма, то в России в лидерах по-прежнему Москва, Петербург и Краснодарский край.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что с 30 октября "Аэрофлот" запускает прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет.

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