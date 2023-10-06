Россиян начали завлекать отелями со скидками в ОАЭ и Таиланде

Российские туроператоры начали завлекать туристов отелями в зарубежных странах, в том числе в ОАЭ и Таиланде, со скидками до 60 процентов. Об этом пишут «Известия».

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Более того, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян рассказал изданию, что в некоторых случаях отдыхающим предлагают авиабилеты на чартерные или блочные рейсы по сниженным ценам. Так компании не дают креслам «сгореть».

«Сейчас мы наблюдаем тренд на значительное снижение глубины продаж: на непраздничные даты она в среднем составляет 7–14 дней, — пояснил эксперт. — Так продаются до 70 процентов туров».

Мурадян подчеркнул, что в последнее время туристам часто становится доступно бесплатное улучшение плана питания. К примеру, клиент оплачивает размещение на завтраках, а ему предоставляется полупансион — завтрак и ужин.