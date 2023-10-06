Россиян начали завлекать отелями со скидками в ОАЭ и Таиланде

Россиян начали завлекать отелями в ОАЭ и Таиланде с 60-процентными скидками
Российские туроператоры начали завлекать туристов отелями в зарубежных странах, в том числе в ОАЭ и Таиланде, со скидками до 60 процентов. Об этом пишут «Известия».
Более того, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян рассказал изданию, что в некоторых случаях отдыхающим предлагают авиабилеты на чартерные или блочные рейсы по сниженным ценам. Так компании не дают креслам «сгореть».
«Сейчас мы наблюдаем тренд на значительное снижение глубины продаж: на непраздничные даты она в среднем составляет 7–14 дней, — пояснил эксперт. — Так продаются до 70 процентов туров».
Мурадян подчеркнул, что в последнее время туристам часто становится доступно бесплатное улучшение плана питания. К примеру, клиент оплачивает размещение на завтраках, а ему предоставляется полупансион — завтрак и ужин.
Также путешественникам могут предложить номер с видом на море вместо оплаченного им номера с видом на сад, который всегда дешевле, или же бесплатное размещение детей до 12 лет.