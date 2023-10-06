Что нужно знать об Омане, и какова цена отдыха там

Оман выделяется как одно из главных туристических направлений на Ближнем Востоке. При этом, по данным Ассоциации туроператоров, туристам не нужно получать визу, а также доступны прямые рейсы.

© Andries Oudshoorn/commons.wikimedia.org

С октября начинается пиковый сезон посещения Омана, когда температура держится в районе 30–35 градусов, обеспечивая приятные условия для отпуска. Особое внимание к стране проявляется в ноябре, пишет Центральная Служба Новостей.

Туроператор ПАКС информирует, что в Омане уже находятся множество европейских туристов, в том числе из Франции и Германии. При этом, россияне и жители стран СНГ также активно исследуют регион. Оман привлекает не только своими пляжами, но и разнообразными экскурсиями: от гор и пустынь до исторического наследия Маската.

Anex отмечает, что в среднем туристы проводят на пляжах Омана около недели, тогда как комбинированные туры длительностью в 12 дней становятся все более востребованными. Большая часть путешественников предпочитает 4- и 5-звездочные отели.

Компания «Интурист» указывает на то, что основной акцент в продвижении Омана делают туроператоры и гостиничные бизнесы. Несмотря на это, большинство российских туристов еще мало осведомлено о прелестях этой страны.

В отелях Омана гостей ждет высокий стандарт обслуживания. Однако, вариантов бюджетного пляжного отдыха тут не так много, что делает Оман более доступным для туристов с более высоким уровнем дохода.

Space Travel сообщает, что прямые рейсы в Маскат из Москвы предоставляет авиакомпания Oman Air, а также возможен рейс до курорта Салала.