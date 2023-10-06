В Саудовской Аравии построят огромный небоскреб на вершине горы

В Саудовской Аравии решили построить небоскреб под названием Discovery Tower на горе. Высота здания составит 330 метров (около 110 этажей), сообщает Dezeen.

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Автором проекта выступила известная студия Zaha Hadid Architects. Представила дизайн здания девелоперская компания Neom.

Располагаться огромный небоскреб будет на строящемся горнолыжном курорте Трожена в пустынном мегагороде Неом. Фасад здания состоит из множества прозрачных колонн, которые сужаются к вершине. По форме небоскреб напоминает кристалл.

Из окон небоскреба будет открываться вид на искусственное озеро. Башня будет соединена канатной дорогой с рядом отелей, расположенных вдоль него. В здании будет несколько смотровых площадок, рестораны и магазины — все, что нужно для «сказочной жизни в облаках», заявил девелопер.