"Аэрофлот" запускает прямые рейсы на Пхукет из Екатеринбурга

С 30 октября "Аэрофлот" запускает прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет
Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает прямые рейсы из Екатеринбурга на популярный таиландский курортный остров Пхукет. Об этом сообщают "РИА Новости".
Путешественники смогут воспользоваться такой возможностью с 30 октября. Прямые рейсы из Екатеринбурга до Пхукета будут выполняться перевозчиком впервые, 2 раза в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330.
Уточняется, что в осенне-зимнем расписании рейсы запланированы по понедельникам и четвергам. Обратно "Аэрофлот" будет летать по понедельникам и пятницам.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что российские туристы стали лидерами по посещению Пхукета в сентябре.
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