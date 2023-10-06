"Аэрофлот" запускает прямые рейсы на Пхукет из Екатеринбурга

Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает прямые рейсы из Екатеринбурга на популярный таиландский курортный остров Пхукет. Об этом сообщают "РИА Новости".

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Путешественники смогут воспользоваться такой возможностью с 30 октября. Прямые рейсы из Екатеринбурга до Пхукета будут выполняться перевозчиком впервые, 2 раза в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330.

Уточняется, что в осенне-зимнем расписании рейсы запланированы по понедельникам и четвергам. Обратно "Аэрофлот" будет летать по понедельникам и пятницам.